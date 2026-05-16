Szétszedték a Liverpool szurkolói a nagyot hibázó Szoboszlai Dominikot

Lesz miért küzdenie a Liverpoolnak a Premier League utolsó fordulójában, ugyanis az Aston Villától elszenvedett 4-2-es vereséggel továbbra sincs még bebiztosítva a BL-indulás. A találkozó egyik főszereplője Szoboszlai Dominik volt, aki hiába adott két gólpasszt Virgil van Dijknak, az 57. percben egy bedobás után elcsúszott, az akció végén pedig gólt szerzett a birminghami csapat.

Az esetről Arne Slot is elmondta a véleményét, a Vörösök ikonja, Jamie Carragher pedig néhány liverpooli játékosnak ment neki keményen.

A meccs után, ahogy az ilyenkor lenni szokott, hamar megtalálta Szoboszlai Dominikot néhány angol szurkoló:

”Milyen szépen megtanult négykézláb járni”

”Valamit elvesztett a fűben, biztos azt kereste”

”2 gólpassz? Beadni mindenki tud”

De a magyar kommentelők sem kímélték a válogatott csapatkapitányát:

”Liverpooli 8-as mezben divat elcsúszni sorsdöntő helyzetben”

”Ez a meccs Szoboszlain ment el. Ismét eladta a labdát, amiből gól lett. És ott megtört a Liverpool, már nem tudott felállni. Szoboszlai nagyon gyenge”

”Amióta Szobo a Poolnál játszik, azóta szárnyal a csapat… Ja, mégsem”

Azért akadtak olyanok is, akik védelmükbe vették az idei szezon egyik, ha nem a legjobb teljesítményét nyújtó liverpooli játékosát:

”Nem értem miért kell Szoboszlai savazni, azért, mert elcsúszott, hány ilyen fordul elő egy mérkőzésen, sajnos ez rossz helyen történt, ezek ellenére jól játszott, hajt, igyekszik”

“Az egész szezonban a magyar fiú volt a Liverpool egyik legjobb játékosa”

”Nem az ő hibája a vereség, az, hogy elcsúszott pech, így is ő volt a Pool legjobbja”

