Mint ismert, a Liverpool 4-2-s vereséget szenvedett az Aston Villa ellen Birminghamban a Premier League 37. fordulójában péntek este. Szoboszlai Dominik egyértelműen pozitív hőse lehetett volna a mérkőzésnek, hiszen a magyar középpályás készítette elő Virgil van Dijk mindkét gólját, azonban a magyar játékos az 58. percben fatális hibát vétett, ami után Ollie Watkins megszerezte az Aston Villa vezető gólját.

Arne Slot hibája ellenére dicsérte Szoboszlait

A lefújást követően a Liverpool vezetőedzője, Arne Slot értékelte a mérkőzést, és többek között Szoboszlai hibáját is:

„A (Manchester) United és a Chelsea ellen, és most is, a rögzített helyzeteknél negatív a mérlegünk, ami nagyon megnehezíti a győzelmet, ha olyan kiegyensúlyozott csapatokkal játszunk, mint a United, a Chelsea vagy az Aston Villa.

„Ez ma is megmutatkozott, és ahogyan a 2–1-nél gólt kaptuk, azt hiszem, azt hittük, hogy ebben a szezonban már mindent láttunk, de ezt még nem.”

„Dominiknak nagyon jó szezonja volt, és ezt a hibát nem szándékosan csinálta, ő az első, aki szarul érzi magát emiatt.

„De megtörtént, és utána nagyon-nagyon-nagyon nehezen találtuk meg a lendületet.”

