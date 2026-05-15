Szoboszlai Dominik két gólpasszt adott, de hibázott is: hat gólt hozott a Liverpool–Aston Villa

Egy visszatámadásból gyorsan felért ellenfele kapujához az Aston Villa, és már a második percben helyzetbe került Ollie Watkins, azonban Giorgi Mamardasvili könnyedén hárított.

Ezután is inkább a hazaiak kerültek közelebb a gólszerzéshez, míg a Liverpool első kísérlete Joe Gomezhez fűződött, aki a 20. percben jócskán kapu fölé lőtt. Ezt leszámítva három másik átlövéssel igyekezett veszélyeztetni Arne Slot csapata, az egyiket Szoboszlai Dominik eresztette el a 31. minutumban. Igaz, nem tudott kifogni Emiliano Martínezen, aki hatalmasat védett.

Csakhogy a félidő végére hosszabb idő után a támadóharmadban tudott ragadni az Aston Villa, aminek meg is lett az eredménye. A 42. percben egy szögletvariáció révén Morgan Rogers került tiszta lövőhelyzetbe, és kilőtte a hosszú oldalt. 1–0.

Jóllehet nem sokáig maradtak gólképtelenek a Vörösök. Az 52. percben szabadrúgáshoz készülődött a Liverpool, amit Szoboszlai végzett el. A magyar válogatott csapatkapitányának labdáját szinte zsinóron húzták a hosszú oldalra, ahol Virgil van Dijk érkezett, és a hálóba bólintott. 1–1.

Ezt követően felpörögtek az események, és az 56. percben centik hiányoztak ahhoz, hogy fordítson a Liverpool. Rio Ngumoha húzott befele a jobb lábára, majd a hosszú sarkot vette célba, ám a lövése a kapufán csattant.

Csakhogy ami az egyik oldalon nem ment be, az utat talált a másik kapuba. Az 58. percben egy liverpooli bedobást kért el Szoboszlai, akit rögtön nyomás alá helyezett Rogers, amikor a magyar középpályás elcsúszott. Az így megkaparintott labdát köszönte szépen az angol támadó, majd Watkins elé tálalt, aki nem hibázott. 2–1.

Ekkor úgy tűnt, hogy az Aston Villa szeretné ütni a vasat, amíg meleg. Az 59. percben ugyanis egy magas labdaszerzésből kontrázott Unai Emery csapata, amiből csak Mamardashvili jó kijövetelének köszönhetően nem lett újabb hazai találat.

A 68. percben egy felívelést követően Kerkez Milos mentett óriásit kettő az egy elleni szituációban, ennélfogva meccsben tartotta a csapatát. Öt minutummal később azonban már ő is tehetetlennek bizonyult. Egy hazai szöglet lecsorogóját Youri Tielemans küldte kapura, amit még védett Mamardasvili, akárcsak az ismétlést, ellenben megint Villa-játékoshoz pattant a labda, méghozzá Watkinshoz, aki bepofozta azt. 3–1.

Csakhogy John McGinn nem elégedett meg a háromgólos előnnyel, és a 89. percben a tizenhatos sarkáról egy életerős lökettel megzörgette a Liverpool hálóját. 4-1.

Végül Szoboszlainak is megvillant a hajrában: egy kisszögletet követően megint tökéletesen centerezett, és ezúttal is Van Dijk fejét találta meg. A holland belső védő alakította ki a 4–2-es végeredményt.

Ezzel a birminghamiek biztosan ott lesznek a BL-ben, de a Liverpoolnak is a saját kezében marad a sorsa. Ha az utolsó körben megveri a Brentfordot, akkor bejut a legrangosabb európai kupasorozatba.

