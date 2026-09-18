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Supercopa

Supercopa Resumen

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Todo sobre apuestas en GOAL
Todo sobre apuestas en GOAL
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Supercopa, partidos y resultados

lunes, 1 de febrero
Barcelona badge
Barcelona
BAR
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
martes, 2 de febrero
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
viernes, 5 de febrero
Por anunciarse
Por anunciarse
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Posiciones

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1Borussia Dortmund crestBorussia Dortmund440092712
W
W
W
W
2Bayern Múnich crestBayern Múnich43101421210
W
W
D
W
3Friburgo crestFriburgo4310123910
D
W
W
W
4Augsburgo crestAugsburgo421111657
L
D
W
W
5Bayer Leverkusen crestBayer Leverkusen421110557
W
D
W
L
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