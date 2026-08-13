Temporada de Riad será un nuevo patrocinador oficial de la Supercopa de España 2027, pese a que las competiciones del torneo no se celebrarán en Arabia Saudí.

Turki Al-Sheikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudí, publicó un comunicado a través de su cuenta oficial en la red social "X", en el que anunció el patrocinio de Temporada de Riad a la Supercopa de España.

En virtud de este acuerdo, la empresa "Sela" asumirá la responsabilidad de la gestión de los derechos comerciales y la ejecución operativa del torneo, en colaboración con las federaciones española y turca de fútbol.

El comunicado aclaró que este patrocinio representa una extensión del papel de Temporada de Riad en el apoyo a los grandes eventos deportivos y en el refuerzo de su presencia internacional, mediante alianzas que la vinculan con las más destacadas instituciones y competiciones deportivas del mundo.

La Supercopa de España 2027 se disputará con la participación de los clubes Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Real Sociedad, en el estadio Olímpico Atatürk de la ciudad turca de Estambul.

Será la primera vez que la Supercopa de España se celebre fuera de Arabia Saudí desde 2021, ya que Riad acogió las ediciones de 2022, 2023 y 2024, mientras que las dos últimas ediciones se disputaron en Yeda.