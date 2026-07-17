Qatar queda fuera de la imagen... Egipto compite con los anfitriones del Mundial por organizar la Supercopa de España

Egipto aspira a organizar la próxima Supercopa de España tras contactar con la Federación Española de Fútbol para celebrar el torneo en El Cairo, debido a la incertidumbre sobre el anfitrión.

La Federación Española busca una nueva sede tras descartar Arabia Saudí, debido a la coincidencia con la Copa de Asia (7 de enero-5 de febrero), y analiza varias propuestas.

Aunque Catar parecía la opción más probable por la crisis de calendario, la tensión militar entre Estados Unidos, el Estado sionista e Irán ha reabierto el debate sobre la sede.

Aunque los partidos se juegan con normalidad en Catar, la Federación Española busca otras opciones por los posibles riesgos regionales.

Según el diario español «Marca», la Federación Egipcia de Fútbol ha contactado a su homóloga española para proponer El Cairo como sede, aprovechando la popularidad del fútbol español en el país.

La carrera por la sede no se limita a Egipto, pues la RFEF ha recibido propuestas de China, Estados Unidos y México, además de otros países interesados.

El informe destaca que las relaciones entre las federaciones egipcia y española han mejorado tras superar la crisis por la cancelación de la «Finalissima» en marzo y acordar un amistoso en Cornellà.

La Federación Egipcia valoró además la condena de su homóloga a los cánticos ofensivos de algunos aficionados, entre los que se escuchó: «El musulmán es el que no salta».

La Supercopa se jugará la primera semana de febrero, con Barcelona–Atlético y Real Madrid–Real Sociedad en semifinales.