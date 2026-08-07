La Supercopa de España 2027 se perfila para disputarse el próximo mes de febrero, con la ciudad estadounidense de Miami encabezando la lista de candidatas a acoger la cuadragésima tercera edición del torneo, mientras que Estambul y Qatar continúan entre las opciones planteadas.

Según el diario español As, la celebración del torneo en Arabia Saudí parece descartada debido a su coincidencia con la Copa Asiática, lo que ha llevado a la Federación Española a estudiar varias alternativas, encabezadas por Miami, junto a Estambul y, después, Qatar.

Está previsto que la Comisión Delegada debata el próximo jueves cuál es el lugar más idóneo para acoger el torneo, siendo Miami la opción con más posibilidades, seguida de Estambul, mientras que Qatar representa la tercera alternativa.

Cabe señalar que la Supercopa de España se disputa fuera del territorio español desde 2018, con la excepción de la edición de 2021 a causa de la pandemia del coronavirus, ya que aquella edición se celebró en Marruecos, antes de que el torneo se trasladara posteriormente a Arabia Saudí.

Miami ya había sido planteada anteriormente para acoger la Supercopa de España femenina, pero Rafael Louzán, presidente de la Federación, descartó esta opción tras la negativa de uno de los clubes participantes.

Los cuatro clubes participantes, que son Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético de Madrid, fueron informados de todos los pasos relativos a la organización del torneo.

Las competiciones se disputarán con el sistema de semifinales, en el que el campeón de la Copa del Rey se enfrenta al subcampeón de Liga, en un duelo que medirá a la Real Sociedad y al Real Madrid, mientras que el otro partido enfrentará al campeón de Liga y al subcampeón de la Copa del Rey, que son el Barcelona y el Atlético de Madrid.