¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
real madrid barcelonaGetty Images
Traducido por

Buenas noticias: un canal árabe en abierto transmitirá la Supercopa de España

Barcelona
Supercopa
Atlético Madrid
Real Madrid
Real Sociedad
España

Las estrellas de España en una pantalla árabe

En una noticia largamente esperada por los aficionados al fútbol español en el mundo árabe, una red de canales árabes en abierto anunció oficialmente que ha obtenido los derechos de transmisión de la próxima edición de la Supercopa de España 2027, poniendo fin al monopolio de los canales codificados y devolviendo el torneo a cada hogar árabe de forma gratuita.

La red de canales por satélite en abierto MBC, poseedora de los derechos de transmisión del torneo, confirmó que emitirá todos los partidos de la Supercopa de España en directo y de forma gratuita para el espectador árabe.

Esta edición llega de manera excepcional y diferente a la de años anteriores, ya que se decidió oficialmente disputar el torneo fuera de Arabia Saudí, que lo había acogido en las últimas temporadas, para celebrarse esta vez en Turquía.

El torneo contará con la participación de 4 equipos: el Barcelona, campeón de LaLiga; el Real Madrid, subcampeón de LaLiga; la Real Sociedad, campeona de la Copa del Rey; y el Atlético de Madrid, subcampeón de la Copa.

La Federación Española reveló el calendario de partidos del explosivo torneo: el primer duelo de semifinales enfrentará al Barcelona y al Atlético de Madrid el día 2 de febrero, mientras que el segundo duelo reunirá al Real Madrid y a la Real Sociedad el día 3 de febrero, quedando la gran final fijada para el día 6 de febrero.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google