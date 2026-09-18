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Supercopa de España 2027: sedes en Estambul, fechas de los partidos y anuncio de la RFEF
Estambul entra en escena para albergar la Supercopa de España de 2027
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció oficialmente que la Supercopa de España de 2027 se disputará en Estambul del 2 al 6 de febrero. El presidente de la RFEF, Rafael Louzan, firmó el acuerdo en la ciudad turca el jueves, formalizando un movimiento histórico para la competición.
En el torneo participarán el campeón de La Liga, el Barcelona, el Real Madrid, el ganador de la Copa del Rey, la Real Sociedad, y el Atlético de Madrid.
Estambul sustituye a Arabia Saudí para la edición de 2027 debido a un conflicto de calendario con la Copa Asiática.
- AFP
El presidente de la RFEF elogia el vínculo entre los países anfitriones
En una intervención en la sede de la Federación Turca de Fútbol, Louzan elogió la pasión por el fútbol que comparten España y Turquía. Subrayó su deseo de que la colaboración vaya más allá de un solo torneo.
El presidente de la RFEF destacó durante su presentación el poder del deporte para tender puentes entre culturas.
«Hoy presentamos mucho más que un acuerdo para organizar una competición», afirmó Louzan. «Es, más bien, la relación entre dos países que viven el fútbol con una pasión extraordinaria. El fútbol tiene esa virtud y esa responsabilidad: une a los países y acerca culturas».
Cuatro equipos se enfrentan en icónicos estadios turcos
El torneo utilizará tres sedes legendarias de Estambul, con una capacidad conjunta de 150.000 espectadores. El Barcelona se enfrenta al Atletico Madrid en la primera semifinal el 2 de febrero en el Chobani Stadium del Fenerbahce, con capacidad para 48.000 espectadores.
La Real Sociedad se mide al Real Madrid al día siguiente en el Tupras Stadium del Besiktas, que tiene aforo para 42.590 aficionados.
El Ali Sami Yen Stadium del Galatasaray, con capacidad para 52.000 espectadores, albergará la final el 6 de febrero.
- AFLOSPORT
El impulso financiero sigue respaldando al fútbol español
El traslado temporal a Turquía mantiene el lucrativo formato moderno introducido por la RFEF. En la edición anterior, celebrada en Arabia Saudí, la federación generó 51 millones de euros, que se repartieron entre los cuatro participantes y el fútbol base español.
Los organizadores esperan que los aficionados turcos se vuelquen por completo con el espectáculo de cuatro equipos en febrero de 2027.
La atención se centra ahora en la logística operativa mientras los gigantes españoles se preparan para competir por el primer trofeo de la temporada en Estambul.
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