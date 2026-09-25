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Liga F

Liga F Resumen

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La capitana del Atlético de Madrid Femenino se une a la plataforma OnlyFans

La capitana del Atlético de Madrid Femenino, Lola Gallardo, ha anunciado una colaboración de alto perfil con la plataforma de contenidos OnlyFans para ofrecer a los aficionados un acceso sin precedentes a su rutina deportiva de élite y a sus hitos personales. La guardameta internacional española aspira a acortar la distancia entre los seguidores y el fútbol femenino documentando su temporada tanto dentro como fuera del terreno de juego.

L. GallardoAtlético Madrid
Women's Ballon d'Or GFX

Balón de Oro Femenino: Putellas, en lo más alto pese a las heroicidades de Pajor en la Liga de Campeones femenina

Aitana Bonmatí ha ganado cada uno de los tres últimos Balones de Oro Femeninos, pero el galardón será para otra jugadora en 2026. ¿Será Alexia Putellas, doble ganadora y también estrella del Barcelona, quien vuelva a reivindicarse como la mejor futbolista del mundo? ¿O habrá un nombre nuevo en el palmarés cuando se entregue el Balón de Oro en París en octubre?

Power rankingsWomen's football
FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINAL

Balón de Oro 2026: Arteta y Enrique encabezan los nominados al Trofeo Johan Cruyff

France Football ha revelado oficialmente la lista de candidatos a los premios al Mejor Entrenador del Año masculino y femenino de 2026, destacando a los cerebros tácticos que marcaron la pasada temporada. Las nominaciones al Trofeo Johan Cruyff están claramente dominadas por talento español, reflejo de una época dorada para la exportación de entrenadores del país en las principales ligas de Europa.

Ballon d'OrLuis Enrique
Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026

Balón de Oro: PSG y Arsenal encabezan los nominados a Club del Año

La carrera por los honores del Balón de Oro 2026 se ha calentado oficialmente con el anuncio de los nominados a los prestigiosos premios al Club del Año. El París Saint-Germain, campeón de Europa en las dos últimas ediciones, busca defender su corona masculina ante un Arsenal al alza y un Bayern de Múnich dominante, mientras que un Barcelona ganador del triplete entra en la categoría femenina con la firme misión de recuperar su trono.

Ballon d'OrArsenal
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Liga F, partidos y resultados

sábado, 19 de septiembre
Granada Femenino badge
Granada Femenino
GDF
0
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
DEP
3
F
CD Tenerife badge
CD Tenerife
GRA
1
Sevilla badge
Sevilla
SEV
3
F
Eibar badge
Eibar
EIB
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATB
0
F
viernes, 25 de septiembre
FC Badalona badge
FC Badalona
BAD
Granada Femenino badge
Granada Femenino
GDF
DAZN
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSD
Real Madrid Femenino badge
Real Madrid Femenino
RMA
DAZN
Logrono United badge
Logrono United
LOG
Barcelona badge
Barcelona
BAR
DAZN
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Posiciones

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1Barcelona crestBarcelona44001921712
W
W
W
W
2Real Madrid Femenino crestReal Madrid Femenino431083510
W
W
D
W
3Madrid Femenino crestMadrid Femenino43018719
L
W
W
W
4Athletic Bilbao crestAthletic Bilbao42116427
L
D
W
W
5FC Badalona crestFC Badalona42116427
D
W
W
L
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