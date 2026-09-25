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Liga F
Liga F Resumen
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Liga F, partidos y resultados
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sábado, 19 de septiembre
Posiciones
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|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|Barcelona
|4
|4
|0
|0
|19
|2
|17
|12
|2
|Real Madrid Femenino
|4
|3
|1
|0
|8
|3
|5
|10
|3
|Madrid Femenino
|4
|3
|0
|1
|8
|7
|1
|9
|4
|Athletic Bilbao
|4
|2
|1
|1
|6
|4
|2
|7
|5
|FC Badalona
|4
|2
|1
|1
|6
|4
|2
|7