Nominados al premio al Entrenador del Año del Balón de Oro 2026: supremacía española, con Luis Enrique, Mikel Arteta y Luis de la Fuente al frente de la lista del Trofeo Johan Cruyff

En la escena internacional, Luis de la Fuente sigue siendo el hombre a batir. Después de terminar tercero en la clasificación de 2024 tras el triunfo de España en la Eurocopa, el veterano técnico ha visto cómo su cotización ha subido aún más este año. De la Fuente dirigió una campaña histórica en la que España arrasó hasta conquistar el Mundial de 2026, demostrando que su sistema basado en la posesión sigue siendo el patrón de oro del fútbol moderno.

El único no español en la lista de candidatos masculinos es el entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany. El técnico belga aspira por primera vez al reconocimiento de Entrenador del Año después de llevar al gigante bávaro a conquistar con autoridad la Bundesliga. Bajo su dirección, el Bayern batió el récord histórico de goles en la Bundesliga al marcar la asombrosa cifra de 122 tantos la temporada pasada.

La lucha por el trofeo refleja el actual cambio de poder en los banquillos europeos, donde las ideas españolas se están aplicando con éxito en varios entornos de la élite.



