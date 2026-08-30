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El Barcelona se acerca al fichaje de Gabriel Jesus, con el intercambio de documentos con el Arsenal antes del reconocimiento médico y de la firma del contrato
El Barça cierra un acuerdo a precio reducido por Jesus
El Barcelona, campeón de LaLiga, ha dado un paso decisivo en el mercado de fichajes al alcanzar un acuerdo con el Arsenal para fichar a Jesus. El gigante catalán puso su atención en el brasileño de 29 años después de no lograr el fichaje de Julian Alvarez, del Atlético de Madrid.
Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, Barcelona y Arsenal ya han intercambiado documentos por la operación de Gabriel Jesus, una señal de que el traspaso está entrando en su fase final.
Jesus deja el Emirates Stadium después de cuatro temporadas, tras haber llegado procedente del Manchester City en 2022. Durante su etapa a las órdenes de Mikel Arteta, el delantero disputó 123 partidos en todas las competiciones, marcó 32 goles y repartió 22 asistencias. Su salida se produce en un momento en el que ha perdido peso en el orden de preferencias en Londres, con jugadores como Kai Havertz y el nuevo fichaje Viktor Gyokeres por delante de él para el puesto de delantero centro.
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Jesus, listo para pasar el reconocimiento médico
Se espera que Jesus llegue mañana a Barcelona para someterse al reconocimiento médico antes de completar los trámites formales y firmar su contrato con el gigante español. Según Romano, el jugador de 29 años firmará un contrato hasta junio de 2028, con una opción para ampliar su estancia por un periodo adicional.
El traspaso representa un nuevo capítulo en la carrera de Jesus tras su etapa en el Arsenal, al que llegó procedente del Manchester City en 2022. El delantero brasileño disfrutó de un inicio impresionante en el Emirates, pero tuvo problemas para mantener la regularidad y contar con minutos de juego de forma habitual en sus últimos años en el norte de Londres.
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Flick encuentra a su nuevo nueve
La llegada de Jesus al Spotify Camp Nou se considera una necesidad táctica para Hansi Flick, que se ha mostrado tajante sobre la necesidad de contar con un delantero centro natural tras las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres. Las informaciones apuntan a que el delantero brasileño firmará un contrato de dos años con opción a un tercero, lo que dará al Barça un veterano versátil capaz de actuar en cualquiera de las tres posiciones del ataque.
Está previsto que Jesus llegue el lunes por la tarde a la terminal de aviación privada de Barcelona para someterse a un reconocimiento médico completo. Si todo va según lo previsto, la presentación oficial del internacional brasileño tendrá lugar el martes.
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Arsenal se prepara para una venta récord
Mientras Jesus pone rumbo a España, otro Gabriel se prepara para una lucrativa salida del Emirates. El extremo Gabriel Martinelli está a punto de protagonizar un sorprendente traspaso a la Saudi Pro League, con Al-Hilal ultimando un acuerdo que pulverizará el récord del Arsenal por la venta de un jugador.
Según se informa, el Arsenal está a punto de recibir una cantidad fija de 60 millones de libras por el jugador de 25 años, a quien no se consideraba una pieza central en los planes de futuro de Arteta. Su salida, unida a la venta de Jesus, supone una importante reestructuración de la parcela ofensiva que ganó el título de liga hace solo unos meses.
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