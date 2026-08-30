El Barcelona, campeón de LaLiga, ha dado un paso decisivo en el mercado de fichajes al alcanzar un acuerdo con el Arsenal para fichar a Jesus. El gigante catalán puso su atención en el brasileño de 29 años después de no lograr el fichaje de Julian Alvarez, del Atlético de Madrid.

Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, Barcelona y Arsenal ya han intercambiado documentos por la operación de Gabriel Jesus, una señal de que el traspaso está entrando en su fase final.

Jesus deja el Emirates Stadium después de cuatro temporadas, tras haber llegado procedente del Manchester City en 2022. Durante su etapa a las órdenes de Mikel Arteta, el delantero disputó 123 partidos en todas las competiciones, marcó 32 goles y repartió 22 asistencias. Su salida se produce en un momento en el que ha perdido peso en el orden de preferencias en Londres, con jugadores como Kai Havertz y el nuevo fichaje Viktor Gyokeres por delante de él para el puesto de delantero centro.