Ausencia sorpresa y presencia polémica: Flick revela la lista del Barcelona para enfrentar al Vallecano

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, dio a conocer la lista de su equipo para el duelo ante el Rayo Vallecano, esta noche, dentro de la tercera jornada de LaLiga española, que se disputa en el estadio Camp Nou, y en la que se mantuvo la ausencia de Gavi, además de la no inclusión del portero croata Dominik Livakovic en la convocatoria.

Flick sigue descartando a Gavi como medida preventiva, tras la fuerte lesión que sufrió en la rodilla durante el enfrentamiento ante el Elche en la jornada inaugural de LaLiga española, ante el empeño del cuerpo técnico de no arriesgar su regreso antes de completar su puesta a punto, con la previsión de que pueda volver a la lista en el partido ante el Valencia la próxima semana.

También se ausentan del Barcelona Frenkie de Jong y Bardají por lesión, mientras que Livakovic no ha sido inscrito hasta ahora, pese a haberse incorporado al equipo la semana pasada, por lo que el futuro del veterano guardameta croata con el club sigue sin resolverse, ya sea con su continuidad o su salida a modo de cesión.

En cambio, Alejandro Balde apareció en la lista del partido, pese a que continúa la incertidumbre sobre su futuro con el Barcelona, ante los rumores de su posible marcha antes del cierre del mercado de fichajes.

El Barcelona se prepara para enfrentarse al Rayo Vallecano en busca de mantener su arranque en LaLiga española, en medio de ausencias importantes en las líneas de mediocampo y portería, mientras Flick sigue apoyándose en los efectivos que están físicamente disponibles.

Lista del Barcelona ante el Rayo Vallecano

Portería: Joan García, Szczesny, Eder Aller

Defensa: Cancelo, Cubarsí, Christensen, Balde, Gerard Martín, Koundé, Eric García, Xavi Espart.

Centro del campo: Rodri, Fermín, Pedri, Olmo, Bernal, Fariñas

Ataque: Lamine Yamal, Raphinha, Ademi, Jordán, Hamza