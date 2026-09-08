Power Rankings del Balón de Oro Femenino 2026: ¿Quién pondrá fin al dominio de tres años de Aitana Bonmati en el Balón de Oro femenino?

Por desgracia, Bonmati sufrió una fractura de peroné allá por noviembre, una lesión que requirió cirugía y la mantuvo de baja hasta que regresó en mayo. Aun así, pudo aportar su granito de arena para que el Barcelona ganara un póker de títulos, al imponerse al Lyon en la final de la Champions League, pero no lo suficiente como para conquistar un cuarto Balón de Oro.

Lo que añade más intriga es el hecho de que este no fue un año de Mundial en el fútbol femenino, y que la Copa Africana de Naciones, ganada por Camerún el pasado agosto, tampoco cuenta para la votación del Balón de Oro Femenino 2026. Así, serán en gran medida las actuaciones a nivel de clubes en la temporada 2025-26 las que decidan la clasificación de este premio, con la excepción de quienes participaron en la Copa Asiática, ganada por Japón el pasado marzo.

Entonces, ¿quiénes son las principales favoritas para el premio de 2026? GOAL repasa las ganadoras más probables del Balón de Oro después de que se desvelaran las nominaciones el 8 de septiembre...

Actualización anterior: 2 de junio