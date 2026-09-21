Por estas fechas del año pasado, las dudas en torno al Barcelona eran generalizadas. En medio de las limitaciones financieras, el Barça perdió mucho más de lo que ganó en el mercado de fichajes de verano, lo que le dejó con pocos efectivos y más dependiente que quizá nunca del último talento salido de La Masia. Pero al final los escépticos quedaron en evidencia, ya que el Barça arrasó con todo para conquistar el póker de títulos, incluida la Liga de Campeones. Entonces, ¿es una insensatez que esos escépticos hayan vuelto esta temporada?

El Barça ha sufrido un mercado de fichajes veraniego aún más doloroso esta vez, en el que Alexia Putellas, Mapi Leon, Ona Batlle y Salma Paralluelo se han marchado. Lo positivo es que esta vez ha habido más llegadas. Se pagó una cantidad importante para incorporar a Kerolin desde el Manchester City, mientras que la canterana de La Masia Martina Fernandez ha regresado desde el Everton y otra joven defensa muy prometedora, Renee van Asten, ha llegado procedente del Ajax.

Pero la profundidad de esta plantilla sigue pareciendo increíblemente corta, especialmente con Aitana Bonmati entre varias ausencias por lesión en las primeras semanas de la temporada. Es probable que la tres veces ganadora del Balón de Oro se pierda el inicio de la defensa del título del Barça en la Liga de Campeones, que comienza el miércoles contra el Paris FC.

Todo ello significa que la dependencia de las jóvenes jugadoras de este equipo probablemente será aún mayor en esta ocasión. ¿Volverá a ser eso una receta para el éxito y hará quedar en ridículo a los escépticos? ¿O esta temporada todo le pasará factura al Barça?