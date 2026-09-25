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Más
jueves, 24 de septiembre
jueves, 26 de marzo
viernes, 25 de septiembre
Posiciones
Más
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|Neftchi Fargona
|22
|16
|3
|3
|49
|17
|32
|51
|2
|Pakhtakor Tashkent
|22
|14
|7
|1
|39
|20
|19
|49
|3
|Navbahor Namangan
|22
|13
|5
|4
|39
|21
|18
|44
|4
|AGMK
|22
|10
|5
|7
|31
|29
|2
|35
|5
|Lokomotiv Tashkent
|22
|10
|5
|7
|36
|28
|8
|35