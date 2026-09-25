Ancelotti iguala el peor arranque de Brasil tras el empate ante Australia

Carlo Ancelotti está bajo una intensa presión después de que Brasil necesitara un gol del empate en el último suspiro para rescatar un 1-1 ante Australia. El resultado supone un decepcionante inicio del nuevo ciclo mundialista para la pentacampeona del mundo, que busca dejar atrás sus recientes fracasos en los torneos.