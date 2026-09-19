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Néstor Lorenzo apunta al sucesor de James Rodríguez mientras Colombia se prepara para entregar la icónica camiseta con el número 10
Los Cafeteros entran en una nueva era
La incertidumbre en torno a la icónica camiseta de Colombia por fin ha quedado resuelta tras la retirada internacional de su legendario capitán el 15 de septiembre. Poniendo fin a una carrera de 131 internacionalidades, la salida del maestro del centro del campo desató inicialmente especulaciones sobre si el dorsal 10 quedaría retirado temporalmente. Sin embargo, el seleccionador Lorenzo dejó claro que la camiseta pasará de inmediato a la siguiente generación para preservar la tradición creativa del equipo sobre el terreno de juego.
- AFP
Lorenzo aborda la sucesión del dorsal
En el anuncio de la convocatoria, el técnico argentino insistió en que la mítica camiseta sigue en circulación y está lista para ser ganada por el talento emergente. Restando importancia con su característico humor a las conversaciones sobre retirar el dorsal, Lorenzo dijo: "Estaba pensando en convocar a 'El Pibe' [Carlos] Valderrama (risas).
"La camiseta con el número 10 se llevará sin duda, y es una camiseta de gran honor para Colombia, pero hay jugadores capaces de llevarla y rendir bien. Vemos que el talento en bruto está ahí, y el próximo '10' aparecerá pronto para volver a ganarse el corazón de los aficionados".
Los creadores de juego pugnan por asumir el mando
Con Juan Fernando Quintero apartándose también del fútbol internacional, el peso de la creatividad recae ahora en un ilusionante grupo de mediapuntas a las órdenes de Lorenzo. El enérgico joven Yaser Asprilla destaca como un candidato de primer nivel para llevar la manija junto al experimentado Jhon Arias y la cara nueva Juan Manuel Rengifo. El heredero oficial del dorsal que deja vacante James se dará a conocer formalmente una vez que la selección se reúna en la concentración antes de sus próximos amistosos.
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Comienzan los preparativos para los amistosos
Una exigente serie de partidos amistosos contra México, Paraguay y Perú ofrecerá una primera medida del equilibrio táctico de Colombia en la era posterior a James. Los encuentros representan una prueba fundamental para que el número 10 elegido salga de la sombra de la leyenda. Lorenzo buscará aprovechar la concentración para asentar su núcleo creativo antes de que regrese lo serio.
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