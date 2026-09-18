José Antonio Maya, el médico clínico y experto que declaró a favor de Leopoldo Luque, principal acusado en el caso de la muerte de Diego Armando Maradona, reveló que había señales de alerta que podrían haberse detectado antes del fallecimiento de la leyenda del fútbol, pero que primero requerían que Maradona permitiera a los médicos examinarlo.

Maya declaró durante el juicio, según lo que recogió el diario "Marca" español: "Maradona murió de repente, y no había alternativa. Las cosas que se podrían haber detectado exigían al menos que el médico pudiera verlo. Lo que se podía demostrar era el principio de autonomía. No fue culpa de Maradona, sino su responsabilidad".

El principio de autonomía médica se refiere al derecho del paciente a tomar sus decisiones con libertad y sobre la base de información completa acerca de su estado y de los tratamientos que recibe.

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Se había comprobado que Maradona puso fin, el 18 de noviembre de 2020, una semana antes de su muerte, a su relación con el médico de la familia Leopoldo Luque, junto con el médico clínico designado por la empresa "Swiss Medical", Pedro Di Spagna, y el nutricionista Luciano Spina. Además, varios testigos lo describieron durante el juicio como un "paciente difícil".

Maya explicó que Di Spagna acudió al domicilio de Maradona después de que una enfermera le informara de la existencia de una hinchazón en una de sus piernas, pero la estrella argentina se negó a recibirlo. Y añadió: "Cuando Maradona se sentía enfermo, permitía a los médicos intervenir, pero en aquel período se sentía lo suficientemente bien como para no dar al médico la oportunidad de intervenir".

En cuanto a su estado cardíaco, Maya negó que Maradona padeciera una enfermedad cardíaca o estuviera claramente expuesto al riesgo de sufrirla, y señaló que el edema quizá no fuera un motivo directo de preocupación, pero sí era una "señal de alerta que exigía un examen".

La junta médica multidisciplinar en la que participó Maya había concluido que las actuaciones del equipo médico fueron "insuficientes, deficientes y temerarias", mientras que Maya presentó un informe contrario a esa conclusión.

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