"¿Qué te pasa?" La superestrella del Bayern de Múnich no fue convocada para la selección nacional

Como anunció el viernes el seleccionador Néstor Lorenzo, el extremo izquierdo no estará con la selección sudamericana para los partidos contra México, Paraguay y Perú.

Según eso, existe un acuerdo entre la federación colombiana y el Bayern de Múnich por el que Díaz debe aprovechar el parón de selecciones para descansar y volver a estar al 100 por ciento. El jugador de 29 años había firmado un inicio de temporada más que irregular con el campeón récord alemán.

"Hablé con él y le dije: 'Te ves cansado, Lucho. No tienes tu chispa habitual, ¿qué te pasa?'. Y entonces decidimos que debía tomarse un descanso, porque ha jugado más de 60 partidos", explicó Lorenzo.

FC Bayern: ¿Por qué Luis Díaz está actualmente fuera de forma?

Solo con el Bayern, Díaz disputó 51 partidos la temporada pasada. El Mundial, en el que Colombia alcanzó los octavos de final, acortó aún más sus vacaciones. Desde su regreso a Múnich, Díaz se muestra lento e impreciso en sus acciones, algo que se nota sobre todo en su definición de cara a puerta. Con sus actuaciones más recientes, incluso habría causado sorpresa en la cúpula directiva del FCB.

Solo marcó un gol en la victoria por 5-1 en el partido inaugural contra el VfB Stuttgart, mientras que en Schalke y en Elversberg dejó escapar varias ocasiones clarísimas. "Estoy buscando mi mejor versión y la encontraré pronto", dijo recientemente a Sky y subrayó: "Creo que ese gol llegará en el próximo partido".

El viernes, el Bayern recibe al Union Berlin en el Allianz Arena. Todavía no está claro si Díaz estará en el once inicial.