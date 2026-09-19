La flexibilización de las restricciones en las categorías inferiores no altera la suspensión de las selecciones absolutas y los clubes de Rusia de las principales competiciones, como la Eurocopa y la Liga de Campeones. Esas restricciones fueron ratificadas anteriormente por el Tribunal de Arbitraje Deportivo para evitar boicots generalizados a los partidos por parte de las federaciones europeas. El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha reiterado que la puerta sigue completamente cerrada para los equipos absolutos de Rusia mientras continúe el conflicto en Ucrania.