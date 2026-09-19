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Rusia recibe un regreso parcial al fútbol internacional tras incluir la FIFA a su selección juvenil en el sorteo del Mundial sub-15
El equipo juvenil entra en el torneo
Rusia ha regresado oficialmente al panorama del fútbol internacional a nivel juvenil tras quedar incluida en el sorteo de la fase de grupos del Mundial sub-15 de Azerbaiyán. Encajada en un grupo de seis equipos junto a Turquía, Afganistán, Yibuti, Sierra Leona y Sudán, la decisión supone la primera flexibilización de las sanciones deportivas contra el país desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Sin embargo, esta relajación se limita estrictamente al fútbol base, después de que las 211 asociaciones miembro recibieran invitaciones formales el pasado mes de diciembre.
- AFP
El organismo rector expone su visión
El organismo rector del fútbol mundial subrayó que el formato de torneo festival está diseñado deliberadamente para reducir la brecha competitiva entre las federaciones miembro de todo el mundo. Al explicar el propósito central del lanzamiento de la competición piloto, la FIFA afirmó: "La Copa Mundial sub-15 y Festival de la FIFA aborda un desafío fundamental del fútbol internacional: ofrecer oportunidades competitivas significativas a las naciones para las que clasificarse para las competiciones de la FIFA sigue siendo un enorme desafío".
La sanción al veterano sigue siendo absoluta
La flexibilización de las restricciones en las categorías inferiores no altera la suspensión de las selecciones absolutas y los clubes de Rusia de las principales competiciones, como la Eurocopa y la Liga de Campeones. Esas restricciones fueron ratificadas anteriormente por el Tribunal de Arbitraje Deportivo para evitar boicots generalizados a los partidos por parte de las federaciones europeas. El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha reiterado que la puerta sigue completamente cerrada para los equipos absolutos de Rusia mientras continúe el conflicto en Ucrania.
- Pius Koller
Azerbaiyán acoge partidos de exhibición
El torneo de 191 equipos se celebrará en Azerbaiyán del 24 al 30 de octubre, con partidos disputados en un formato de fútbol 8, con dos partes de 20 minutos en campos más pequeños. Ausencias destacadas, entre ellas Ucrania, Alemania, Países Bajos y Estados Unidos, subrayan que las profundas tensiones geopolíticas siguen proyectando su sombra sobre el evento. De cara al futuro, la FIFA planea lanzar una edición femenina el próximo año antes de establecer ambos festivales de base como eventos anuales a partir de 2028.
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