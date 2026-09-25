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Bundesliga

Bundesliga Resumen

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Todo sobre apuestas en GOAL
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Bundesliga, partidos y resultados

sábado, 19 de septiembre
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
F
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
Elversberg badge
Elversberg
ELV
0
F
Paderborn badge
Paderborn
SCP
3
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
F
jueves, 8 de octubre
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
viernes, 9 de octubre
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
Paderborn badge
Paderborn
SCP
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
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Posiciones

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1Borussia Dortmund crestBorussia Dortmund440092712
W
W
W
W
2Bayern Múnich crestBayern Múnich43101421210
W
W
D
W
3Friburgo crestFriburgo4310123910
D
W
W
W
4Augsburgo crestAugsburgo421111657
L
D
W
W
5Bayer Leverkusen crestBayer Leverkusen421110557
W
D
W
L
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