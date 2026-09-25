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Bundesliga
Bundesliga Resumen
Bundesliga, partidos y resultados
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sábado, 19 de septiembre
jueves, 8 de octubre
viernes, 9 de octubre
Posiciones
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|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|Borussia Dortmund
|4
|4
|0
|0
|9
|2
|7
|12
|2
|Bayern Múnich
|4
|3
|1
|0
|14
|2
|12
|10
|3
|Friburgo
|4
|3
|1
|0
|12
|3
|9
|10
|4
|Augsburgo
|4
|2
|1
|1
|11
|6
|5
|7
|5
|Bayer Leverkusen
|4
|2
|1
|1
|10
|5
|5
|7
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