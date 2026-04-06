Lars Capiau

Hidden Gems FC: Por qué la élite de Europa quiere a Etta Eyong

La lista de máximos goleadores durante las primeras semanas de la temporada de La Liga está llena de caras conocidas. Kylian Mbappé está muy adelante, habiendo anotado 13 veces en solo 11 partidos, mientras que Julián Álvarez, Vinicius Jr y Ferran Torres están entre los que lo persiguen. Pero entre esos nombres reconocidos hay un jugador llamado Karl Etta Eyong que ha surgido de la completa oscuridad para estar en el radar de fichajes de los clubes más grandes de Europa; la verdadera personificación de una Joya Oculta...