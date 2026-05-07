Thierry Henry habla varios minutos en TV sobre los holandeses: «Tenía un póster suyo»

Desde el estudio de CBS Sports, Thierry Henry explicó durante varios minutos el origen del fútbol total, que, según el francés, se debe a tres holandeses.

El motivo es el partido entre Bayern Múnich y París Saint-Germain, cuyos entrenadores, Vincent Kompany y Luis Enrique, también defienden ese estilo.

Henry retrocede hasta las raíces del fútbol total, que sitúa en un jardín holandés: «Todo empezó con Rinus Michels. La pequeña Holanda inventó algo y el resto del mundo lo adoptó», explica el exdelantero en CBS Sports.

«Muchos recuerdan la final de la Liga de Campeones de 1971, cuando el Ajax venció al Panathinaikos con goles de Dick van Dijk y Arie Haan. Ahí nació la idea: así queremos jugar y así podemos ganar».

Luego, en Barcelona, el árbol creció: «Michels y Cruyff se fueron a España», explica Henry. «Cruyff llevó la idea al campo. Vencieron 5-0 al Real Madrid y, más tarde, ganaron la Liga tras catorce años».

Luego recuerda la Eurocopa de 1988, donde Michels dio a Holanda su único gran título. «La gente se preguntaba: ¿se puede ganar así también con la selección? Tenía un póster en mi habitación de ese gol de Marco van Basten en la final. Lo admiraba de niño».

«Para entonces, Cruijff ya era entrenador», recuerda Henry. Siguió los pasos de Michels: primero en el Ajax y luego en el Barcelona. En 1987 ganó la Recopa de Europa con un gol de Van Basten. En 1992 conquistó la Copa de Europa con el Barça. En 1994, el equipo catalán cayó 4-0 ante el AC Milan en la final de la Liga de Campeones.

«Todos pensaban que el fútbol total había terminado, pero el estilo sobrevivió». Henry lo atribuye a otro holandés: Louis van Gaal, quien añadió el aspecto táctico.

«Eso llevó a lo que vimos la semana pasada entre Kompany y Enrique (5-4 del PSG ante el Bayern), pero todo empezó con Rinus Michels. Un país pequeño como Países Bajos creó algo que el mundo siguió. Un legado».