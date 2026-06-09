El PSV ficha a un jugador del Ajax con efecto inmediato

El PSV ha anunciado la incorporación de Damian Gomes Ferreira, de 16 años, procedente del Ajax.

En Eindhoven, el joven de dieciséis años ha firmado su primer contrato profesional, que le vincula al campeón de liga de los Países Bajos hasta mediados de 2029.

Se trata de un centrocampista creativo que también puede actuar como extremo retrasado. La temporada pasada jugó con el equipo sub-17 del Ajax.

«En el Ajax Sub-17 mostró buenas cualidades, sobre todo con el balón, pero el club consideró que se necesita algo más que eso», escribió anteriormente Ajax Showtime sobre su salida.

El club de Eindhoven confía en su potencial y lo incorporará al filial sub-19.

«En Ámsterdam, Damian destacó por su creatividad y la facilidad con la que juega entre líneas», señala el PSV sobre el futbolista que jugó nueve años en el Ajax.

Destaca por su pase en profundidad, su fuerza con el balón y su polivalencia, ya que también aporta calidad en el centro del campo. Además, ya ha participado en varios partidos con las selecciones Future de Holanda.