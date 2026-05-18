Goal.com
En directoEntradas
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Davy Klaassen, Oscar GarciaIMAGO
Lars Capiau

Traducido por

Valentijn Driessen arremete con dureza: «¡Es un desastre para el Ajax!»

SC Heerenveen vs Ajax
SC Heerenveen
Ajax
Eredivisie

Valentijn Driessen ha criticado con dureza a Óscar García en su columna de De Telegraaf. El técnico español dejó al Ajax quinto en la Eredivisie.

Por ello, el conjunto de Ámsterdam debe disputar los play-offs para acceder a la Conference League, junto a FC Utrecht, sc Heerenveen y FC Groningen, su rival del jueves.

Para Driessen, la campaña del campeón récord ha sido un fiasco. «Ajax, el club más grande del país, ha hecho el ridículo a nivel nacional e internacional, y lo hace de forma más estructural que puntual», escribe en su columna.

«El Ajax se encamina a ser el Anderlecht de los Países Bajos: un club de élite en decadencia, ya solo un equipo de segunda fila con algún destello de calidad. Esta temporada se ha ridiculizado en lo deportivo y en lo administrativo», afirma.

García, hombre de confianza de Jordi Cruyff, tampoco se salva: «Tanto el Ajax como García son un hazmerreír. Ya es un desastre y no debería seguir en el club la próxima temporada».

Eredivisie
Ajax crest
Ajax
AJX
FC Groningen crest
FC Groningen
GRO
Eredivisie
FC Utrecht crest
FC Utrecht
UTR
SC Heerenveen crest
SC Heerenveen
HEE

«No conecta con los jugadores ni ellos con él. Rinde peor que sus antecesores John Heitinga y Fred Grim. Por García, los jugadores del Ajax no darán el máximo en los play-offs; ni siquiera después de que él mismo les clavara un puñal por la espalda».

Anuncios