La NOS responde con claridad a las polémicas declaraciones de Pierre van Hooijdonk

La NOS respondió a las declaraciones de Pierre van Hooijdonk, quien afirmó que Sarina Wiegman no tiene experiencia suficiente como seleccionadora.

«No tiene experiencia al máximo nivel en el fútbol masculino. Oigo a todos dar mil vueltas al tema con Wiegman: ¿puede una mujer ser seleccionadora?», dijo el exdelantero en la NOS. «Para mí, esa vuelta no existe. La respuesta es no».

«Hoy nos enfrentamos a muchos chicos de orígenes diversos. Muchos provienen de culturas donde la mujer no está al mismo nivel que el hombre», añadió.

Sus palabras generaron un amplio debate. Pese a ello, la NOS respalda al exinternacional: «Es bueno que se escuchen diferentes opiniones», indicó a NU.nl.

«Pierre participa en el programa como analista y, como tal, da su propia opinión. Expresó su visión sobre lo que, en su opinión, es una opinión ampliamente compartida en el mundo del fútbol», según la reacción de la NOS.

Tras el decepcionante Mundial, la KNVB busca un nuevo seleccionador. Ronald Koeman, que dirigió a Holanda en la fase final, ya anunció su salida.

Ya se barajan varios nombres: Arne Slot, Erik ten Hag, Peter Bosz y Michael Reiziger, aunque la federación aún no ha contactado formalmente a ninguno.