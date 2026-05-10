Hans Kraay jr.: «Hablé con Jordi Cruyff. Me dijo: "Le prometí una cosa a mi padre y es que..."»

Hans Kraay junior sabe por qué Dick Schreuder no será entrenador del Ajax. El técnico del NEC ya no es opción, y el analista de pelo largo, tras hablar con Jordi Cruyff, conoce el motivo.

«Jordi Cruijff dijo: no tendremos un año de transición; debemos ser campeones la próxima temporada y recuperar cuanto antes el fútbol del Ajax», recuerda Kraay junior en Goedemorgen Eredivisie, citando al director técnico del conjunto de Ámsterdam.

“Si en seis semanas Schreuder logró un fútbol ofensivo en el NEC, el técnico que elija Cruijff —probablemente Míchel, del Girona— deberá hacer lo mismo”, concluye Kraay junior.

«En seis semanas tendrá que provocar un cambio radical. Pero Schreuder no es candidato», afirma. Luego recuerda una charla con Cruijff.

«Lo encontré por casualidad y me dijo: tenemos que seguir con la idea de mi padre. Le prometí que, dondequiera que trabajara, se jugaría un 4-3-3».

«Y Dick Schreuder no juega un 4-3-3», añade Kraay junior. El técnico del NEC usa siempre el 3-4-2-1. Bram van Polen, también en el estudio de ESPN, lo ve como una «lástima».

«Me hubiera gustado verlo, ese juego tan ofensivo en el Johan Cruijff ArenA. Entiendo el razonamiento de Cruijff, pero aun así», afirma el icono del PEC Zwolle.