Thom Haye y Eliano Reijnders se proclaman campeones de Indonesia

Persib Bandung, equipo de Thom Haye y Eliano Reijnders, se proclamó este fin de semana campeón de Indonesia tras una última jornada emocionante.

La Superliga de Indonesia mantuvo la emoción hasta el final: Borneo y Persib peleaban el título, pero fue Persib el que lo conquistó.

El Persib, afectado por la “fiebre de campeón”, apenas igualó 0-0 en casa ante el Persijap, que terminó dos puntos sobre el descenso.

Borneo, por su parte, goleó 7-1 al Malut United y alcanzó la misma puntuación.

El Borneo, con una diferencia de goles de +43 frente al +37 del Persib, no pudo imponerse en el criterio de desempate: en Indonesia, tras los puntos, mandan los enfrentamientos directos.

En los enfrentamientos directos, Persib ganó 3-1 en casa y empató 1-1 a domicilio, lo que le dio el título.

Jugadores y afición lo celebraron a lo grande: Haye, Reijnders y sus compañeros fueron recibidos en varios autobuses por una marea de camisetas azules que festejaban el título.