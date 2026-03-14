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خالد محمود

Artículos de خالد محمود
  1. Chelsea v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport
    L. RoseniorChelsea

    Rosenior reconoce un error táctico en la derrota ante el Newcastle

    El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, expresó su profunda frustración tras la derrota por 1-0 en casa ante el Newcastle, y señaló un fallo táctico crucial en su sistema de presión. A pesar de haber dominado el partido, el técnico de los Blues lamentó la falta de «frescura mental» en ataque, al tiempo que criticó que su equipo se centrara en la reunión previa al partido en un penalti «claro» a favor de Cole Palmer que no fue pitado.

  2. Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport
    M. DowmanM. Arteta

    «Dowman puede hacerlo frente a los mejores del mundo», afirma Arteta

    Mikel Arteta elogió a Max Dowman después de que el joven de 16 años se convirtiera en el goleador más joven de la Premier League en la victoria por 2-0 sobre el Everton. El técnico español reveló que había seguido su «intuición» al alinear a esta joven promesa, ya que este demuestra cada día en los entrenamientos que es capaz de rendir al máximo frente a «los mejores del mundo». Esta histórica victoria sitúa a los Gunners con una ventaja de 10 puntos en lo más alto de la tabla.

  3. Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport
    M. DowmanArsenal

    El «fenomenal» Dowman recibe elogios especiales por su impresionante impacto en el Arsenal

    El Emirates fue testigo de un momento histórico cuando Max Dowman, la joven promesa del Arsenal, se convirtió en el goleador más joven de la historia de la Premier League tras una jugada individual que selló la victoria por 2-0 contra el Everton. El exjugador del Chelsea Pat Nevin calificó esta hazaña histórica como un «precioso momento futbolístico» y afirmó que el fenomenal impacto del adolescente podría marcar el rumbo de toda la temporada del Arsenal en su camino hacia el título.

  4. Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport
    M. DowmanArsenal

    Dowman hace historia en la victoria del Arsenal sobre el Everton

    El Emirates fue testigo de un momento histórico el sábado, cuando el Arsenal venció al Everton por 2-0. La joven promesa Max Dowman se convirtió en el goleador más joven de la historia de la Premier League con una impresionante jugada individual que sentenció la victoria, lo que sitúa a los Gunners con una ventaja de 10 puntos en lo más alto de la tabla a la espera del partido del Manchester City que se disputará más tarde esta noche. La hazaña histórica del adolescente ejerce una enorme presión sobre sus rivales, mientras el equipo de Mikel Arteta continúa su carrera hacia el título.

  5. Chelsea v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport
    ChelseaNewcastle

    El árbitro, en medio de una extraña reunión del Chelsea

    Los aficionados presentes en Stamford Bridge fueron testigos el sábado de una escena cómica cuando los once titulares del Chelsea «reclutaron» al árbitro Paul Tierney para su reunión previa al partido. Atrapado en el círculo, el árbitro permaneció impasible con el balón en la mano mientras los jugadores discutían sus tácticas a su alrededor. Este extraño momento dio lugar a una imagen única de la Premier League que no tardó en hacerse viral.

  6. FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP
    J. AlvarezAtlético Madrid

    Álvarez «se va a quedar» en el Atlético a pesar de los rumores sobre su salida

    El director del Atlético de Madrid, Mateu Alemany, ha roto su silencio sobre Julián Álvarez e insiste en que el delantero seguirá en el club a pesar del creciente interés de cara al mercado de fichajes de verano. Alemany ha desmentido rotundamente cualquier rumor sobre una posible salida del delantero argentino, cuyos comentarios ambiguos habían desatado recientemente especulaciones sobre una posible marcha del Metropolitano este verano.

  7. SSC Napoli v US Lecce - Serie AGetty Images Sport
    A. ConteSSC Nápoles

    Conte confirma su intención de quedarse en el Nápoles

    Antonio Conte ha aclarado su situación en el Nápoles, insistiendo en que tiene la intención de cumplir su compromiso a largo plazo a pesar de una temporada complicada. Antes del partido contra el Lecce del sábado, el veterano entrenador se refirió a su etapa al frente del equipo y a la necesidad colectiva de reconstruirlo, insistiendo en que sigue centrado en su plan de tres años para devolver al club al éxito tanto a nivel nacional como europeo.

  8. Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
    S. TonaliNewcastle

    ¿Se irá al Arsenal o al Manchester City? El agente de Tonali habla sobre su «objetivo» de llegar a la élite de la Premier League

    Sandro Tonali sigue siendo un jugador muy codiciado entre la élite europea, y su representante, Giuseppe Riso, ha insinuado que la estrella del Newcastle se encuentra exactamente donde debe estar para facilitar un futuro salto a lo más alto del fútbol inglés. Riso se ha referido a los rumores que vinculan al excentrocampista del AC Milan con grandes clubes como el Arsenal y el Manchester City, señalando que el plan al abandonar Italia siempre fue situar a Tonali en la categoría de los talentos «estelares» a nivel mundial.

  9. RCD Mallorca v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
    H. FlickGavi

    Flick, encantado con el regreso de Gavi a la convocatoria del Barça

    Hansi Flick está encantado con el regreso de Gavi a la convocatoria del Barcelona tras una dura lesión de ligamento cruzado anterior que le ha mantenido seis meses de baja. Aunque en un principio se esperaba que su regreso se retrasara, la rápida recuperación del español le ha valido el visto bueno médico antes de lo previsto. El centrocampista está listo para disputar el partido de La Liga del domingo contra el Sevilla, lo que supone un gran impulso para el líder de la clasificación.

  10. FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-BAYERN MUNICHAFP
    N. JacksonBayern Múnich

    Jackson ve la tarjeta roja por una entrada brutal en el partido contra el Bayern

    El partido de alto riesgo entre el Bayer Leverkusen y el Bayern de Múnich dio un giro explosivo cuando el delantero Nicolás Jackson fue expulsado, dejando a los visitantes con 10 hombres. El equipo de Vincent Kompany vivió un comienzo de pesadilla en el BayArena, ya que el Leverkusen se adelantó en el marcador antes de la imprudente entrada de Jackson. Posteriormente, tras el empate del campeón de la Bundesliga por medio de Luis Díaz, el colombiano recibió una segunda tarjeta amarilla y el partido terminó 1-1.

  1. GFX Michael Carrick Jim RatcliffeGetty/GOAL
    M. CarrickManchester United

    Ratcliffe emite un veredicto revelador sobre Carrick

    Sir Jim Ratcliffe, copropietario del Manchester United, ha elogiado el trabajo de Michael Carrick como entrenador interino, lo que refuerza sus esperanzas de que ocupe el puesto de forma permanente. Desde que sustituyó a Ruben Amorim en enero, Carrick ha convertido al United en el equipo más en forma de la Premier League, sumando 19 puntos de 24 posibles, lo que ha reavivado las esperanzas de clasificarse para la Liga de Campeones y ha permitido al equipo ascender al tercer puesto.

  3. Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
    TottenhamI. Tudor

    El Tottenham ya busca un sustituto para el cuestionado Tudor

    El Tottenham Hotspur está barajando activamente opciones para sustituir a Igor Tudor tras un desastroso comienzo de su etapa como entrenador interino. Tras cuatro derrotas en cuatro partidos, la directiva del club está considerando un nuevo cambio en el banquillo para asegurar la permanencia en la Premier League, ya que el impacto a corto plazo que se esperaba del croata no se ha materializado.

  4. Chelsea FC v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport
    L. JamesR. James

    Lauren James sigue los pasos de su hermano Reece y firma un nuevo contrato con el Chelsea

    El Chelsea ha recibido un gran impulso con la renovación de Lauren James hasta 2030, pocas horas después de que su hermano y capitán del equipo masculino, Reece, firmara un nuevo contrato a largo plazo hasta 2032. Este histórico doble compromiso garantiza que los hermanos James sigan siendo fundamentales para las ambiciones del club, lo que supone un día memorable para el éxito presente y futuro de los Blues.

  5. Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
    ChelseaR. Sanchez

    Se insta al Chelsea a realizar un cambio clave para plantar cara al Arsenal y al City

    La leyenda del Chelsea Joe Cole ha cuestionado la política de Liam Rosenior de rotar a los porteros Filip Jorgensen y Robert Sánchez. Cole sostiene que los cambios constantes en una «posición tan solitaria» podrían minar la confianza, y sugiere que contar con un portero titular fijo es esencial para que los Blues acorten distancias con los principales contendientes de la Premier League, aunque tal vez tengan que reforzar sus opciones actuales.

  6. Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
    O. DembeleParis Saint-Germain

    Se desvela la verdad sobre la reunión de Dembélé con el Manchester City

    Han aumentado los rumores sobre el futuro de Ousmane Dembélé tras la reunión de su agente con el Manchester City, pero el experto en fichajes Fabrizio Romano ha salido al paso para aclarar la situación. Aunque el ganador del Balón de Oro despierta el interés de la Premier League, Romano revela que no hay conversaciones en marcha, lo que deja a los aficionados preguntándose si la estrella seguirá siendo la pieza clave del proyecto de Luis Enrique en el París Saint-Germain.

  7. FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEAAFP
    Paris Saint-GermainLuis Enrique

    Luis Enrique encabeza una serie de nuevos fichajes inminentes del PSG

    El París Saint-Germain está a punto de cerrar una serie de renovaciones contractuales clave, entre ellas la del entrenador Luis Enrique, para acabar con los rumores sobre su posible marcha. La medida tiene como objetivo consolidar el proyecto a largo plazo del club tras su histórico éxito europeo, garantizando que el núcleo de la plantilla y la dirección se mantengan intactos mientras continúan construyendo una nueva era en París.

  8. Wrexham v Chelsea - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport
    L. RoseniorP. Neto

    Rosenior elogia a Neto tras el encontronazo con el recogepelotas

    Liam Rosenior se mostró «impresionado» por la decisión de Pedro Neto de ofrecer una sincera disculpa tras empujar a un recogepelotas durante la derrota en la Liga de Campeones ante el París Saint-Germain. Aunque la UEFA ha abierto una investigación por «conducta antideportiva», Rosenior elogió la responsabilidad del extremo, señalando que su deseo de disculparse demostraba un compromiso genuino por aprender de su error.

  10. Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
    P. NetoChelsea

    Neto, sancionado de nuevo en la Premier League ante la inminente investigación de la UEFA por el empujón a un recogepelotas

    Pedro Neto, del Chelsea, ha sido sancionado con un partido de suspensión y una multa de 70 000 libras tras la tarjeta roja que recibió contra el Arsenal. La FA confirmó la sanción adicional después de que el extremo «actuara de manera inadecuada al no abandonar el terreno de juego con prontitud y/o dirigir palabras ofensivas hacia los árbitros». Ahora se perderá el crucial partido del sábado contra el Newcastle.

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