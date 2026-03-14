خالد محمود

Dowman hace historia en la victoria del Arsenal sobre el Everton

El Emirates fue testigo de un momento histórico el sábado, cuando el Arsenal venció al Everton por 2-0. La joven promesa Max Dowman se convirtió en el goleador más joven de la historia de la Premier League con una impresionante jugada individual que sentenció la victoria, lo que sitúa a los Gunners con una ventaja de 10 puntos en lo más alto de la tabla a la espera del partido del Manchester City que se disputará más tarde esta noche. La hazaña histórica del adolescente ejerce una enorme presión sobre sus rivales, mientras el equipo de Mikel Arteta continúa su carrera hacia el título.