خالد محمود

Ratcliffe emite un veredicto revelador sobre Carrick
Sir Jim Ratcliffe, copropietario del Manchester United, ha elogiado el trabajo de Michael Carrick como entrenador interino, lo que refuerza sus esperanzas de que ocupe el puesto de forma permanente. Desde que sustituyó a Ruben Amorim en enero, Carrick ha convertido al United en el equipo más en forma de la Premier League, sumando 19 puntos de 24 posibles, lo que ha reavivado las esperanzas de clasificarse para la Liga de Campeones y ha permitido al equipo ascender al tercer puesto.