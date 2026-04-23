Terry, que capitaneó al equipo en su mejor época, cree que la posible ausencia de competiciones europeas y las actuales dificultades económicas hacen el puesto poco atractivo para los entrenadores de élite. El club atraviesa una crisis histórica: no ha marcado en cinco partidos ligueros consecutivos por primera vez en 114 años.

El exdefensa añadió: «No jugaremos en Europa, y ojalá me equivoque. Estoy muy frustrado y, sobre todo, preocupado. Siento la ira y la frustración de la afición del Chelsea. En mi etapa como capitán vi pasar a 17 entrenadores, así que los jugadores deben unirse y centrarse en el partido del fin de semana, olvidando el ruido exterior». Tenemos un partido importantísimo, muy difícil, pero también muy fácil para nosotros, como jugadores: ignorar el ruido y concentrarnos en lo que viene, que es el partido contra el Leeds este fin de semana. Lo hemos visto muchas veces, pero quizá el futuro no sea tan claro como siempre hemos creído».



