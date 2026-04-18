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«Quiero ayudarles»: Roberto De Zerbi afirma que el Tottenham debe «cambiar de mentalidad», y destaca lo positivo pese al tropiezo final ante el Brighton
De Zerbi exige un cambio de mentalidad
El entrenador del Tottenham insiste en que es fundamental un cambio de mentalidad para escapar de los tres últimos puestos, después de que un empate a 2-2 en los últimos minutos contra el Brighton les dejara a un punto de la salvación. La presión crece, pues sus rivales, West Ham y Nottingham Forest, podrían alejarse a cuatro y cinco puntos respectivamente si ganan este fin de semana. A pesar de la mejora en el juego, el Tottenham sigue en la lucha por el descenso.
«Siento mucho el resultado, por los jugadores, porque están sufriendo demasiado», declaró De Zerbi a Sky Sports. «Hoy merecíamos ganar el partido contra un gran Brighton. Muchas felicidades por su estilo, el nivel de sus jugadores y todo lo demás. No debimos encajar el gol de Rutter. Les pedí que fueran fuertes y me siguieran, quiero ayudarles. Debemos cambiar la mentalidad, ahora es fácil pensar en negativo, pero debemos centrarnos en el próximo partido y trabajar para volver a ganar».
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Notas positivas en plena lucha por el descenso
Aunque llevan 15 partidos sin ganar desde diciembre, De Zerbi confía en la permanencia tras el valiente encuentro ante el Brighton. El italiano elogió a su plantilla por plantar cara a los Seagulls, que aspiran a Europa, y vio suficiente “lucha” para creer que aún pueden evitar el descenso.
«Soy optimista y estoy orgulloso de mis jugadores; han hecho un partido fantástico, con carácter y espíritu», añadió De Zerbi. «Debemos ser más fuertes que este resultado, seguir adelante y prepararnos para ganar al Wolves. Si mantenemos esta fuerza, podremos competir de nuevo. Hoy he visto señales, garra, carácter, cualidades y organización con y sin el balón. Todo lo necesario para alcanzar nuestro objetivo».
En el Tottenham no hay lugar para la negatividad.
Antes de visitar Molineux para enfrentar al Wolves, De Zerbi exigió a su plantilla una mentalidad ganadora inquebrantable. El partido es vital para el colista Wolves, que se salvó del descenso directo gracias al empate del Tottenham contra el Brighton, pero descenderá a la Championship por primera vez desde 2018 si el West Ham no pierde ante el Palace. Con la permanencia en juego, De Zerbi no admite relajación.
«Tenemos que mejorar muchas cosas. Lo fundamental es mantener esta mentalidad y les he dicho a los jugadores que vengan el lunes por la tarde con la misma actitud que han mostrado hoy. No quiero gente triste o negativa; deben creer en mí. Estoy aquí porque creo que nos mantendremos en la Premier League y confío en las cualidades y la humanidad de mis jugadores», concluyó el entrenador.
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La atmósfera frente a la realidad
A pesar de estar 18.º, lo más destacado para De Zerbi fue el ambiente electrizante en su debut en casa. En un partido de ida y vuelta, los goles de Pedro Porro y Xavi Simons pusieron dos veces por delante a los Spurs, pero el Brighton respondió con tantos de Kaoru Mitoma y Georginio Rutter en los últimos minutos. El empate dejó a los Spurs sin ascender al 16.º puesto, pero la pasión de la afición recordó más a un duelo de alta tabla que a una lucha por el descenso.
«Sabemos que luchamos por permanecer en la Premier. Es un momento muy difícil, pero somos afortunados de estar en este club con esta afición; hoy el ambiente ha sido increíble», dijo De Zerbi. «Parecía que peleábamos por la Champions, no por el descenso. Lucharemos en cada partido y daremos lo mejor de nosotros; si lo hacemos, aún tenemos opciones».