Michael Carrick no presiona al Manchester United para que decida sobre el cargo de entrenador y rechaza las comparaciones con Ole Gunnar Solskjaer

Muchos críticos señalan el nombramiento de la leyenda del club Ole Gunnar Solskjaer como un ejemplo para la directiva del United, por temor a que se repita una decisión impulsiva basada en un éxito temporal. Carrick, que fue entrenador a las órdenes del noruego entre 2019 y 2021, se apresuró a desmentir tales comparaciones, subrayando que cada etapa de un entrenador tiene su propio contexto.

«Le tengo un respeto absoluto. Es un amigo íntimo mío y trabajé codo con codo con él cuando estuve aquí. Hicimos muchas cosas buenas y estuvimos a punto», dijo Carrick. «Se pueden comparar todo tipo de situaciones diferentes con entrenadores, técnicos y equipos a lo largo de los años. Pero en realidad es irrelevante. De verdad que lo es. No es ni negativo ni positivo. Simplemente no tiene ninguna relación. Ahora somos un equipo distinto, sea quien sea el entrenador. Comparar no cambia nada».