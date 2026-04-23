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Mason Greenwood «hace lo que le da la gana» en los entrenamientos del Marsella, mientras se habla de un «mal ambiente»
Belhanda expresa su preocupación por la profesionalidad
El exjugador estrella de la Ligue 1, Belhanda, ha cuestionado el compromiso de Greenwood en los entrenamientos diarios en el Centro Robert Louis-Dreyfus.
En RMC, el excentrocampista del Montpellier afirmó que el talento no basta para mantener un buen ambiente si los veteranos no marcan el tono adecuado.
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«Hace lo que le da la gana», afirman
Belhanda criticó lo que ocurre fuera de las cámaras durante la semana laboral. Insinuó que Greenwood recibe un trato preferencial que molesta a otros miembros de la organización y que no sigue las mismas pautas tácticas que el resto de la plantilla.
Belhanda lo explicó así: «¿Greenwood? Parece que no destaca en los entrenamientos. He oído que hace lo que quiere. Sí, ha ganado algunos partidos, pero si crea mal ambiente, tiene privilegios y hace lo que le da la gana, no es el ejemplo adecuado».
«Tiene que dar buen ejemplo»
El comentarista afirma que, al ser un fichaje mediático y pieza clave del ataque del OM, Greenwood tiene más responsabilidad que sus compañeros. Esta temporada ha marcado 25 goles y dado 10 asistencias en 41 partidos. Sin embargo, en el Marsella cualquier percepción de falta de esfuerzo o trato de favor puede generar tensiones en el vestuario y entre la afición.
Belhanda concluyó: «Necesitamos un líder técnico y ofensivo que dé ejemplo dentro y fuera del campo».
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Aumenta la tensión en el seno del Marsella
A pesar de los goles de Greenwood, el Marsella es sexto en la Ligue 1 con 52 puntos, a solo dos del Lille, cuarto y último puesto de Champions, con cuatro jornadas por jugar. El OM solo ha ganado uno de sus últimos cuatro partidos bajo Habib Beye, quien ya está bajo presión tras sustituir a Roberto De Zerbi en febrero.