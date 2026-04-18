¿Marcus Rashford a la Juventus? El gigante de la Serie A planea fichar al delantero del Manchester United ante la inminente salida del Barcelona

Por la reticencia del Barcelona, se espera que Rashford regrese al United este verano, aunque sea brevemente. El delantero inglés ha jugado 43 partidos esta temporada, marcando 12 goles y dando 13 asistencias. Aun así, los Red Devils lo pondrían de nuevo en el mercado, lo que lo convierte en una oportunidad atractiva para los clubes de élite europeos en la próxima ventana de fichajes.

Esta incertidumbre ha abierto la puerta a la Juventus, según medios italianos. Los bianconeri no ganan la Serie A desde 2020 y viven una temporada complicada tras caer en cuartos de la Coppa Italia y en la fase de play-offs de la Liga de Campeones. Actualmente son cuartos y luchan por un puesto en la próxima Liga de Campeones, por lo que buscan fichajes de alto nivel. Rashford, con su velocidad y versatilidad, encajaría a la perfección en los planes de la “Vecchia Signora”, que quiere reconstruir su ataque.