Getty Images Sport
Traducido por
Sarina Wiegman ve peligros por delante a pesar de la victoria sobre Islandia y advierte que «no habrá ningún partido fácil» en la fase de clasificación para el Mundial
Wiegman no da por sentada la clasificación
Aunque Inglaterra lidera su grupo de clasificación para el Mundial con tres puntos más que España, Wiegman no se relaja. Tras ganar 1-0 a Islandia en Reikiavik, la seleccionadora holandesa advirtió que el margen de error en el fútbol internacional es mínimo.
En declaraciones a ITV tras el partido, Wiegman fue clara: «Lo más importante es que tenemos 12 puntos, lo cual es realmente bueno. Ya no hay partidos fáciles. No damos nada por sentado. Simplemente estamos en una buena posición, sabemos lo buena que es España y luego está el partido contra Ucrania. Por ahora nos conformamos con los seis puntos. Las jugadoras vuelven a sus clubes, juegan partidos importantes y en junio volvemos a la carga».
- Getty Images Sport
Russo celebra un gol histórico en un partido memorable
Alessia Russo decidió el partido en Islandia con un remate en el minuto 21 que dio los tres puntos a Inglaterra. Fue una noche histórica: el equipo celebraba su partido oficial 500 y Russo alcanzaba su gol 30 con las Lionesses.
Pese a la victoria, las campeonas de Europa sufrieron. Tras un buen inicio, Inglaterra sufrió la reacción islandesa en la segunda parte. Russo reconoció que el equipo se entregó al máximo para mantener el liderato y asegurar la única plaza directa del grupo, evitando la repesca.
La actuación heroica de Hampton mantiene la portería a cero
Mientras Russo aportaba potencia ofensiva en un extremo del campo, la portera del Chelsea, Hannah Hampton, brilló en el otro. Hampton realizó varias paradas decisivas cuando Islandia buscaba el empate. Sus compañeras la elogiaron, pues sin su intervención la victoria podría haberse esfumado.
Russo destacó su labor: «Estuvo increíble. Hablaba de los momentos clave; ella nos mantuvo en el partido y se lució tres o cuatro veces para dejar la portería a cero y asegurarnos los tres puntos. Fue fundamental».
- Getty Images Sport
Con la mirada en el premio antes del duelo en España.
Las Lionesses disfrutan de una pausa internacional antes de una exigente doble jornada en junio: Inglaterra se medirá a la campeona del mundo, España, y luego a Ucrania. Wiegman sabe que la intensidad crecerá de cara al torneo de Brasil.
Para jugadoras como Russo, la atención retorna a sus clubes, con mucho en juego: la delantera del Arsenal liderará la ofensiva de las Gunners ante el Lyon en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones. Wiegman espera que sus estrellas regresen en óptimas condiciones para lo que será la prueba más dura de la fase de clasificación.