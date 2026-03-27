Dónde ver en México transmisión en vivo de fútbol de la MLS

La temporada 2025 de la MLS está en marcha, en donde 30 equipos (27 de Estados Unidos y tres de Canadá) pelearán por el título que conquistó el año pasado el LA Galaxy. La liga estadounidense ha tenido un gran crecimiento en años recientes, gracias a que figuras de talla mundial han llegado a la competencia, tales como David Beckham, Frank Lampard, Andrea Pirlo, David Villa, Steven Gerrard, Zlatan Ibrahimovic, entre otros y más recientemente, la que es posiblemente la más importante: Lionel Messi.

Precisamente el argentino y el Inter Miami parten como favoritos al campeonato, al estar junto a sus ex compañeros del Barcelona: Jordi Alba, Sergio Busquets y Luis Suárez, además de su compañero de selección, Rodrigo De Paul. En su tercer año en la Major League Soccer, Leo intentará conquistar este título que se le ha negado, pues ya ha llevado a las vitrinas de las 'Garzas' la Leagues Cup y la Supporters Shield.

En México, la MLS ha generado interés en los últimos tiempos gracias a que la Liga MX compite con los clubes de aquella competencia en la Leagues Cup, además de que varios futbolistas mexicanos han destacado ahí. Actualmente, el máximo referente es Hirving 'Chucky' Lozano con la franquicia debutante, San Diego FC.

En GOAL te decimos cómo ver en México los partidos de la MLS:

DÓNDE VER EN STREAMING Y TV LA MLS

En México, así como en el resto del mundo, la transmisión de todos los partidos de la MLS se ve en MLS Season Pass de Apple TV, quienes desde la temporada 2023 adquirieron los derechos en un contrato que se firmó por diez años. Además, en territorio mexicano los partidos de domingo por la noche, conocidos como 'Sunday Night Soccer', son transmitidos en TNT Sports y HBO Max.

El costo para MLS Season Pass es de 99 pesos por la suscripción mensual o 199 por toda la temporada para usuarios que no tengan Apple TV. Para quienes sí cuenten con Apple TV, el costo es de 79 por mes o 149 por toda la temporada.

Mira la MLS en Apple TV

Cómo mirar el partido en cualquier parte del mundo con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para poder ver partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, le permite establecer una conexión segura en línea durante la transmisión. Si no está seguro de qué VPN usar, consulte la guía de GOAL sobre las mejores VPN para transmitir deportes.

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