El brasileño Casemiro, jugador del Inter Miami, elogió a su compañero de equipo, el argentino Lionel Messi, pocos días después del fallecimiento de su padre.

Messi regresó a la actividad con el Inter Miami, apenas 4 días después de la muerte de su padre, cuando el capitán del conjunto estadounidense apareció en la segunda mitad del duelo ante el Club León, en la madrugada de hoy, dentro de las competiciones de la Leagues Cup.

Pese al regreso de Messi, el Inter Miami no pudo continuar su camino en el torneo, tras caer por 3-2, despidiéndose de la competición desde la fase de grupos.

Casemiro afirmó que Lionel Messi, su compañero en el Inter Miami, «es un ejemplo» de compromiso con cosas como lo que hizo hoy, cuando se puso a disposición para el partido de la Leagues Cup contra el León.

Y añadió, según el diario «Mundo Deportivo»: «Es un ejemplo a seguir. Estoy seguro de que está atravesando un momento muy difícil, pero su compromiso, no solo con los jugadores sino también con el club, fue asombroso; nunca había visto algo así en mi vida. Todo lo que podemos hacer es agradecerle por estar aquí».

Casemiro subrayó que esa es una de las razones de la grandeza de Messi, y de ser uno de «los mejores jugadores de la historia, si no el mejor».

La estrella argentina disputó la segunda mitad del partido pese a no haberse incorporado al Inter Miami desde la muerte de su padre el pasado sábado, día en el que el delantero viajó a Argentina con su familia.

Casemiro concluyó: «Es difícil, especialmente al perder, pero sabemos que tenemos que seguir mejorando. Era un torneo que quería ganar con muchas ganas, y el resultado nos dejó muy decepcionados».