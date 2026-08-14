LAFC refuerza su ataque con el fichaje en propiedad de un delantero del Bayern de Múnich

La cúpula del LAFC cree que el exinternacional juvenil alemán aportará un elemento fresco y dinámico a su línea de ataque mientras compite en varios frentes.

En un comunicado oficial del club, el presidente de operaciones de fútbol del LAFC, John Thorrington, dio una entusiasta bienvenida al nuevo fichaje: "Armindo es un joven jugador apasionante cuya capacidad técnica, velocidad y poder ofensivo añadirán una nueva dimensión a nuestro ataque.

"Ya ha adquirido una valiosa experiencia a una edad temprana en uno de los mejores entornos futbolísticos del mundo y ha demostrado de forma constante las cualidades que valoramos en nuestros jugadores.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Armindo a Los Ángeles y creemos que desempeñará un papel importante en nuestra búsqueda de títulos".