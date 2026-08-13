¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directoEntradas
KompanyGetty Images
Christian Guinin

Traducido por

¡La MLS lo atrae! Un joven talento deja el Bayern de Múnich

Bundesliga
A. Sieb
Fichajes
Major League Soccer
Bayern Múnich
Los Angeles FC

El prometedor delantero Armindo Sieb deja el Bayern de Múnich en el actual mercado de fichajes de verano.

Como comunicó el jueves el campeón récord de Alemania, el jugador de 23 años se incorpora a Los Angeles FC, de la MLS estadounidense.

Sieb había estado cedido al FSV Mainz 05 durante las dos últimas temporadas. En la campaña recién terminada marcó dos goles en 22 partidos de liga.

Sieb llegó al Bayern en 2020 procedente de la cantera del TSG Hoffenheim y ese mismo año debutó como profesional en la Copa de Alemania. De 2022 a 2024 jugó en el SpVgg Greuther Fürth. Después, el Bayern hizo uso de una opción de recompra y le firmó un contrato hasta 2027, antes de cederlo al Mainz.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google