Una larga ausencia pone fin a la aventura de Pogba con el Mónaco: Arabia Saudí y Estados Unidos, su tabla de salvación

Un informe periodístico habló, este jueves, sobre el futuro del francés Paul Pogba, tras el fracaso de su aventura con el Mónaco.

Han pasado casi tres semanas desde que el Mónaco y Paul Pogba anunciaron su inminente separación y, sin embargo, todo siguió igual.

Tras un comienzo turbulento en los entrenamientos de preparación para la nueva temporada, el campeón del mundo en 2018 volvió al terreno de juego y se entrenó con sus compañeros.

Y mientras el director deportivo del Mónaco, Thiago Scuro, insinuó durante la rueda de prensa de preparación de la temporada un final anticipado de su colaboración con el centrocampista de 33 años, cuyo contrato se extiende hasta junio de 2027, Pogba participó en la mitad del primer partido amistoso (5-2) contra el Saint-Brieuc.

A principios de esta semana, Paul Pogba sufrió otra lesión mientras estaba con el Mónaco.

La lesión se produjo durante una sesión de entrenamiento en la concentración del equipo en Inglaterra, donde el jugador francés se lesionó en el muslo izquierdo.

Se trata de un duro golpe para Pogba, que no volverá a jugar con el club, y varios medios de comunicación han informado de la rescisión de su contrato.

Este próximo jueves, el diario "L'Équipe" señaló que el jugador recibió ofertas de la liga estadounidense de fútbol y de Arabia Saudí, pero el problema radica en que estará ausente de los entrenamientos durante seis semanas.

Este es un momento poco oportuno, ya que Pogba busca un nuevo club. Sin embargo, su condición de agente libre en el futuro le permitirá firmar con cualquier club y en el momento que desee, incluso después del cierre del periodo de fichajes.