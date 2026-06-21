Egipto Descripción general

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PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
2AEK Larnaca crestAEK Larnaca36209762332969
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D
D
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3Apollon Limassol crestApollon Limassol36207952411167
L
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4Pafos FC crestPafos FC361881066382862
W
D
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L
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5APOEL Nicosia crestAPOEL Nicosia36157145345852
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6Aris Limassol crestAris Limassol361491361451651
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