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Egipto Descripción general
Más
Posiciones
Más
Cyprus League
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|2
|AEK Larnaca
|36
|20
|9
|7
|62
|33
|29
|69
|3
|Apollon Limassol
|36
|20
|7
|9
|52
|41
|11
|67
|4
|Pafos FC
|36
|18
|8
|10
|66
|38
|28
|62
|5
|APOEL Nicosia
|36
|15
|7
|14
|53
|45
|8
|52
|6
|Aris Limassol
|36
|14
|9
|13
|61
|45
|16
|51