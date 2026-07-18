«Pura fantasía»: Beşiktaş niega negociar con Mohamed Salah y critica a Romano Turquía

El presidente del Beşiktaş no solo habló; el club emitió un comunicado contundente contra el periodista turco Yagiz Sabunkoglu, experto en fichajes y conocido como el «Fabrizio Romano» de Turquía.

El club publicó en su cuenta oficial de «X»: «Las publicaciones de Yagiz Sabunkoglu sobre rumores de fichajes son pura fantasía, sin fundamento».

Añadió que el periodista “desinforma desde su despacho con noticias inventadas que no se ajustan a la realidad sobre los fichajes”.

Y concluyó: «Como hemos dicho, la información más precisa sobre nuestros fichajes se comunica a nuestra afición y al público solo a través de nuestros canales oficiales».

Y concluyó: «Pedimos al público, especialmente a nuestra afición, que no crea ninguna información que no provenga de nuestros canales oficiales».