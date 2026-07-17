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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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La mitad del sueldo que cobra en el Liverpool: se conocen los detalles del contrato de Mohamed Salah con el Beşiktaş

Fichajes
M. Salah
M. Salah
Liverpool
Besiktas
Egipto
Egipto
Inglaterra
Turquía

La estrella egipcia iniciará una nueva etapa en Europa.

Varios medios han revelado los detalles del nuevo contrato de Mohamed Salah con el Beşiktaş, cuyo fichaje se concretará en los próximos días.

Previamente se informó de intensas negociaciones para su incorporación gratuita tras dejar el Liverpool.

Según el periodista Santi Ona, el club ha alcanzado un acuerdo verbal para ficharlo este verano con un contrato de un año más otra temporada opcional.

Percibirá 10 millones de euros anuales más 2 millones en bonificaciones, es decir, como máximo la mitad de los 24 millones que ganaba en el Liverpool.

Se había rumoreado que el jugador de 34 años buscaba un contrato de tres temporadas a 15 millones por año, pero no se concretó.

Será su séptimo club tras Al-Mokawloon, Basilea, Chelsea, Fiorentina, Roma y Liverpool.

En Liverpool pasó nueve años (2017-2026), ganó dos Premier Leagues y una Champions.

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