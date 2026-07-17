Una leyenda del fútbol turco da una sorpresa sobre el futuro de Mohamed Salah

La incertidumbre sobre el futuro de Mohamed Salah tras acabar su contrato con el Liverpool ha colocado a Turquía en el ojo del huracán, alimentando rumores de un posible fichaje por el Beşiktaş en verano. Declaraciones de exfutbolistas turcos, especulaciones de la afición y mensajes enigmáticos del agente del jugador alimentan la incertidumbre sobre el futuro de una de las estrellas mundiales.

La prensa turca ha llenado sus portadas con la posibilidad de que el capitán de Egipto juegue en la Superliga.

La oleada de especulaciones se desató tras las declaraciones de Rami Abbas, agente del jugador de 34 años, cuyo contrato con el Liverpool ha terminado.

Abbas afirmó: «Aún no sabemos dónde jugará Mohamed la próxima temporada, pero es posible que lo sepamos muy pronto», unas declaraciones que muchos interpretaron como una señal de que el futuro del capitán de la selección egipcia está a punto de decidirse.

Elexguardameta turco Rüştü Reçber, que jugó en Fenerbache y Beşiktaş, afirmó en un programa de televisión que el presidente del Beşiktaş, Serdal Adalı, ya habría cerrado el fichaje.

Rüştü afirmó: «El presidente del Beşiktaş, Serdal Adalı, ha cerrado el fichaje de Mohamed Salah. Lo deduje de los rumores y de la expresión facial del presidente».

Al mismo tiempo, la prensa turca aseguró que el jugador habría rebajado sus pretensiones a 11 millones de euros netos por temporada y que busca un contrato de tres años más uno opcional.

Según las mismas fuentes, la oferta del Beşiktaş ofrece 9 millones de euros netos por dos temporadas, más una tercera opcional a un salario inferior.

Además, el vídeo de presentación del fichaje de Leandro Trossard incluyó referencias a Egipto, lo que muchos interpretaron como una pista sobre la llegada de Salah.

Además, se difundió un vídeo en el que la afición del Beşiktaş coreaba: «¡Oh, Dios, en el nombre de Dios… Mohamed Salah!», mientras las cámaras mostraban al presidente del club, Serdal Adalı, sonriendo.

Ahmed Çağlar, miembro del consejo del club, alimentó aún más los rumores al publicar un mensaje sobre el jugador en sus redes.

Pese a la avalancha de rumores, ni Salah ni el club han emitido comunicado alguno, así que todo sigue siendo especulación hasta que se aclare el futuro del capitán egipcio.