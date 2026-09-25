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Major League Soccer

Major League Soccer Resumen

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Mac Allister apoya a Messi para que gane más Balones de Oro

Alexis Mac Allister ha respaldado a Lionel Messi para que añada otro Balón de Oro más a su vitrina de trofeos, ya de por sí récord. Mientras el centrocampista del Liverpool se prepara para una nueva era con Argentina, insiste en que la superestrella del Inter Miami sigue siendo el referente del fútbol mundial pese al paso de los años.

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1Vancouver Whitecaps crestVancouver Whitecaps25154656233349
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2Houston Dynamo FC crestHouston Dynamo FC2613583430444
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3St. Louis City crestSt. Louis City2612864536944
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5San Jose Earthquakes crestSan Jose Earthquakes2612684638842
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Oriental

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1Nashville SC crestNashville SC26176353213257
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2Revolución de Nueva Inglaterra crestRevolución de Nueva Inglaterra26144845331246
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3Inter Miami CF crestInter Miami CF261210463481546
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4Charlotte FC crestCharlotte FC26127747371043
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5Chicago Fire FC crestChicago Fire FC2511684538739
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