El argentino Lionel Messi, estrella del Inter Miami y embajador de buena voluntad del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia "UNICEF", ha donado una cantidad de 2,6 millones de euros para contribuir a la creación de un enorme complejo hospitalario destinado al tratamiento del cáncer infantil en la ciudad española de Barcelona, según informó el sitio web francés "Foot Mercato".

El centro Sant Joan de Déu para el tratamiento del cáncer infantil en Barcelona podrá atender al menos a 400 pacientes al año, en un paso que busca ofrecer una atención integral a los niños que padecen cáncer, reuniendo los distintos servicios relacionados con el tratamiento del cáncer infantil en un solo lugar.

Esta nueva iniciativa humanitaria se suma a una serie de obras benéficas con las que el nombre de Messi se ha vinculado a lo largo de los últimos años, en el marco de su actividad continua en los ámbitos de la salud, la educación y el deporte.

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El sitio web oficial de la fundación benéfica de Messi recoge una serie de iniciativas en las que el jugador ha participado o ha contribuido a apoyar, entre ellas la ayuda en la financiación de la investigación de la leucemia infantil, la donación de equipos médicos a un hospital en la ciudad de Rosario, su lugar de nacimiento en Argentina, además del apoyo a un proyecto que busca combatir la desnutrición infantil en Mozambique.

A través de estas iniciativas, Messi continúa utilizando su influencia y su fama mundial para apoyar diversas causas humanitarias, especialmente las relacionadas con la salud de los niños, como una prolongación de su labor benéfica fuera de los campos de fútbol.