ZUMA Press Wire
Traducido por
«¡Cambiar Mánchester por Nueva York!». Pep Guardiola motiva al NYCFC antes del desconsuelo en el derbi
Guardiola acapara el protagonismo en el derbi de Nueva York
El exentrenador del Manchester City Pep Guardiola acaparó los titulares previos al partido como invitado de honor de New York City FC en su duelo del derbi del río Hudson contra New York Red Bulls. Disfrutando de su año sabático, el técnico español cambió el derbi de Mánchester por la rivalidad más feroz de Nueva York en el Yankee Stadium.
Guardiola ejerció de animador antes del partido, activando las icónicas chimeneas de humo del estadio del NYCFC junto a la banda para encender a la afición local.
Entre bastidores, unas imágenes captaron a Guardiola visitando el vestuario del NYCFC para dar una enérgica charla de motivación directamente al equipo antes del saque inicial.
Las ocasiones falladas persiguen a los anfitriones tras la arenga de Guardiola
A pesar del entusiasmo previo al partido inspirado por Guardiola, el equipo de Pascal Jansen tuvo problemas para transformar su impulso en goles durante un dominante periodo inicial. El centrocampista Aiden O'Neill y el atacante Luighi desaprovecharon buenas oportunidades en la primera media hora.
Luighi protagonizó una deslumbrante carrera superando a Tim Parker por la línea de fondo, pero los locales no lograron aprovechar la ocasión resultante.
Ethan Horvath realizó una buena parada para evitar el gol de Hannes Wolf, mientras que Luighi envió otra ocasión clara fuera con el interior del pie.
Hall aprovecha un error para sellar la victoria en el derbi
Las oportunidades desaprovechadas acabaron saliendo caras a NYCFC, ya que los Red Bulls rompieron el empate en el minuto 57. El delantero Julian Hall aprovechó un pase atrás demasiado flojo de James Sands, regateó al portero Matt Freese y marcó a puerta vacía.
NYCFC buscó con agresividad el empate, dando entrada desde el banquillo a Alonso Martinez y Benie Traore para reforzar su ataque.
Traore mandó un disparo por encima del larguero, mientras que el guardameta de los Red Bulls, Horvath, desvió por encima del travesaño un potente remate de cabeza de Thiago Martins para conservar la ventaja.
- Getty Images Sport
Los Red Bulls se mantienen firmes y se llevan el botín del derbi. ¿Qué viene ahora?
A pesar de la presión final y de varios intentos en el tiempo añadido de Traore, Tayvon Gray y Andres Perea, los Red Bulls resistieron para asegurar una ajustada victoria por 1-0. El resultado permite a los Red Bulls presumir en el derbi del río Hudson en el Yankee Stadium.
Para el NYCFC, la derrota deja al equipo reflexionando sobre las oportunidades perdidas pese al apoyo de alto perfil de Guardiola en la grada.
Ahora, ambos equipos centran su atención en los partidos restantes de la temporada regular de la MLS.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias