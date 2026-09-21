Lionel Messi continuó con su gran momento en el Inter Miami, después de marcar un espectacular gol de tiro libre directo en el empate de su equipo ante el San Diego por 2-2, en el marco de la Major League Soccer, alcanzando así su gol número 20 esta temporada y reforzando su liderato en la tabla de goleadores.

El gol de Messi llegó en el minuto 23, tras ejecutar un preciso tiro libre que se estrelló en el poste antes de alojarse en la red del San Diego, devolviendo al Inter Miami al partido después de que los visitantes se adelantaran con el gol del danés Dane Andres Dreyer en el minuto 12.

Dreyer añadió su segundo gol en el minuto 82, después de que Luis Suárez le hubiera dado al Inter Miami una ventaja momentánea en el minuto 74 con un magnífico remate desde un ángulo cerrado dentro del área.

Con su nuevo gol, Messi elevó su cuenta a 20 tantos en la temporada, prolongando así su liderato como máximo goleador de la Major League Soccer, mientras que Suárez alcanzó los 13 goles durante el año 2026.

La dupla argentina y uruguaya contribuyó en conjunto a marcar 33 de los 63 goles que el Inter Miami ha conseguido esta temporada.

El empate llegó en el primer partido del Inter Miami en la liga bajo la dirección del entrenador argentino Kelly González, apenas 4 días después de la coronación del equipo con la Copa de Campeones tras su victoria ante el Cruz Azul mexicano.

El Inter Miami elevó su cuenta a 46 puntos, igualando al New England Revolution, y mantiene su presencia en la lucha por los primeros puestos de la Conferencia Este, en medio de una fuerte competencia con New England, Houston y St. Louis por las posiciones que otorgan la ventaja de disputar las eliminatorias como local.