Messi firmó su gol número 101 con el Inter Miami, pero las Garzas empataron 2-2 con San Diego el domingo. El argentino marcó de falta, con su sello característico, para neutralizar el tempranero gol inicial de Anders Dreyer.

Suárez parecía haber asegurado los tres puntos para Miami cuando marcó en el minuto 74. Sin embargo, Dreyer completó su doblete en los últimos minutos para repartir los puntos en Florida.

El resultado supuso el cuarto empate consecutivo del Inter Miami en la MLS. También fue un frustrante debut liguero para el nuevo entrenador Gonzalez, cuyo equipo es tercero en la Conferencia Este, a 11 puntos del líder, Nashville.