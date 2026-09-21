AFP
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Lionel Messi hace historia con su gol 101, pero la frustración del Inter Miami crece tras un dramático empate ante el San Diego FC
Messi marca en un empate frustrante
Messi firmó su gol número 101 con el Inter Miami, pero las Garzas empataron 2-2 con San Diego el domingo. El argentino marcó de falta, con su sello característico, para neutralizar el tempranero gol inicial de Anders Dreyer.
Suárez parecía haber asegurado los tres puntos para Miami cuando marcó en el minuto 74. Sin embargo, Dreyer completó su doblete en los últimos minutos para repartir los puntos en Florida.
El resultado supuso el cuarto empate consecutivo del Inter Miami en la MLS. También fue un frustrante debut liguero para el nuevo entrenador Gonzalez, cuyo equipo es tercero en la Conferencia Este, a 11 puntos del líder, Nashville.
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Gonzalez arremete contra los horrores defensivos de Miami
A pesar de la brillantez ofensiva de Messi y Suárez, González se mostró muy crítico con el rendimiento defensivo de su equipo. El nuevo técnico reflejó su frustración en la banda después de que Dreyer aprovechara un balón a la espalda de la defensa del Inter Miami.
"Llevamos aquí cuatro días y no hemos podido entrenar adecuadamente. Defensivamente, de verdad necesitamos ser mucho más fuertes", dijo González, en declaraciones recogidas por ESPN.
"No podemos cometer estos horrores defensivos, salen muy caros. Esa situación final no debería haber ocurrido. Es surrealista estar en una posición para ganar el partido y, aun así, casi perderlo. Solo evitamos la derrota porque nuestro portero nos salvó".
La complacencia se cuela en la plantilla
El impresionante gol de Messi en la primera parte fue su 20.º tanto liguero de la temporada y su octavo gol de falta desde su llegada a la MLS en 2023. Llegó apenas unos días después de que alcanzara los 100 goles con el club durante una victoria en la Campeones Cup sobre Cruz Azul. Sin embargo, Gonzalez sugirió que el éxito reciente podría haber afectado negativamente a la concentración de sus jugadores.
«Creo que la Campeones Cup pudo haber tenido un efecto inconsciente, especialmente en la primera parte, provocando algo de complacencia», admitió el entrenador.
«En un club en el que estamos obligados a ganar cada partido que jugamos, tenemos que estar a la altura. En el lado positivo, hicimos algunas cosas bien, pero necesito ajustar la faceta defensiva porque eso es lo que realmente más me preocupa».
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¿Qué le espera ahora al Inter Miami?
Inter Miami centrará ahora su atención en un crucial partido fuera de casa contra el Columbus Crew el próximo domingo. Estará desesperado por poner fin a su racha de empates y recortar distancias en lo más alto de la clasificación. San Diego, mientras tanto, viajará para enfrentarse a Austin FC el sábado.
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