¿Dónde ver hoy al Villarreal? Transmisión en vivo de fútbol y canales de televisión

Racing Santander vs Villarreal Disney+





Dónde ver en streaming y TV al Villarreal

Para ver al Villarreal en España las señales disponibles para LaLiga son Movistar Plus y DAZN, mientras que la Copa del Rey también es transmitida por Movistar Plus y ocasionalmente por La 1 TVE. La UEFA Champions League también tiene a Movistar Plus como su opción exclusiva.

TORNEO PROVEEDOR LaLiga DAZN, Movistar Plus Copa del Rey Movistar Plus, La 1 TVE UEFA Champions League Movistar Plus

¿Dónde puedo ver los partidos del Villarreal fuera de España?

Por su parte, en Sudamérica el torneo de liga está disponible en ESPN y Disney+ o DSports y DGO, de acuerdo a la programación. La UEFA Champions League también es transmitida por ESPN y Disney+.

En México, LaLiga y la Copa del Rey son transmitidas en exclusiva por la señal de Sky Sports, mientras que la UEFA Champions League se encuentra en TNT Sports y HBO Max o FOX y Caliente TV, de acuerdo a la programación.

Finalmente, en Estados Unidos se puede seguir LaLiga y la Copa del Rey por ESPN Deportes, ESPN+ Plus y Fubo Sports. La UEFA Champions League es transmitida por Paramount+, DAZN, TUDN, ViX Premium, UniMás, CBS, CBSSN y Fubo Sports.

PAÍS O ZONA LALIGA COPA DEL REY UEFA CHAMPIONS LEAGUE Sudamérica ESPN, Disney+, DSports, DGO Sin transmisión fija ESPN, Disney+ México Sky Sports Sky Sports TNT Sports, HBO Max, FOX, Caliente TV Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN+ Plus, Fubo Sports ESPN Deportes, ESPN+ Plus, Fubo Sports Paramount+, DAZN, TUDN, ViX Premium, UniMás, CBS, CBSSN, Fubo Sports

Cómo mirar el partido en cualquier parte del mundo con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para poder ver partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, le permite establecer una conexión segura en línea durante la transmisión. Si no está seguro de qué VPN usar, consulte la guía de GOAL sobre las mejores VPN para transmitir deportes.